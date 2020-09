Actriz de 'Rebelde' anuncia el nacimiento de su bebé

Zoraida Gómez, recordada por su participación en la famosa producción 'Rebelde' ha empezado una nueva y especial etapa en su vida. A través de su cuenta de Instagram la artista confirmó el nacimiento de su primogénito y aseguró que todo salió perfecto.

Horas antes de recibir a su pequeño hijo, Gómez posteó un video en donde le comentó a sus fans que estaba a la espera del gran encuentro y les pidió algunas sugerencias para lograr distraerse mientras llegaba el momento de dirigirse al hospital.

“Estoy a horas de vivir una de las mejores experiencias de mi vida. Ahorita me quería distraer un poquito, y no sé, no sé qué ver, no sé qué hacer. Ya leí, ya escuché música, escuché mantras”, indicó la actriz.

Los seguidores de la artista decidieron recomendarle dormir, este consejo fue recibido por Gómez, quien aprovechó la ocasión para comentar algunos de los síntomas que experimentó durante la etapa final de la gestación.

“Voy a descansar porque sí es cierto, los últimos días te dan calambres, tienes sueño, no te puedes acomodar por la pancita”, aseguró.

Durante horas Zoraida Gómez estuvo ausente en redes sociales; sin embargo, al regresar sorprendió a sus fanáticos con una alegre noticia, Llena de emoción anunció que ya había dado a luz a su bebé.

“Les quiero contar que todo salió perfecto, fue parto natural, la verdad fue un parto muy afortunado porque fueron poquitas horas, las contracciones empezaron a las 11 de la noche, llegué al hospital a las 3 de la mañana y a las 4:30 me bajaron al quirófano y mi bebé nació a las 6 de la mañana. La verdad estoy feliz porque nació sano, nació bien”, expresó la actriz.