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Caracol TV  /  Regias  /  ¡Majestuoso! Así fue el último día del Bogotá Fashion Week 2018

¡Majestuoso! Así fue el último día del Bogotá Fashion Week 2018

El desfile de cierre estuvo a cargo del diseñador Juan Pablo Socarrás, siguiendo la línea de la tradición y el rescate por la cultura.

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Actualizado: abril 26, 2018 11:35 PM

Con una alta asistencia y buen índice de recepción en el Bogotá Fashion Week se cerró el tercer y último día de la edición 2018, que se vio enmarcada en el rescate de la cultura colombiana, la naturaleza y la elegancia.

Como parte de este tercer día se Pamela Duque y Carolina Estefan presentaron, respectivamente, sus colecciones. La primera presentó diseños femeninos, con toques que evocaban la cultura asiática como bordados, colores y coronas. La segunda mostró vestidos femeninos, con brillo y color.

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En imágenes: elegancia, sofisticación y color en el segundo día del BFW

Bendita Seas continuó y para amenizar su pasarela estuvo acompañado de un artista urbano, quien recordó la importancia de la mujer como inspiración de la diseñadora. Sus diseños mostraban divertidos estampados y grandes letras combinadas con medias de diferentes colores.

La magia cobró vida gracias a la colección de Bettina Spitz, quien mostró la naturaleza de Colombia bordada en sus prendas. Colores tierra y verdes en todas sus tonalidades fueron protagonistas en su apuesta.

Bogotá Fashion Week: la elegancia y tradición se tomaron el primer día

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Con una colección inspirada en los lugares más representativos de Bogotá, Faride Ramos cautivó al público con un atrevido desfile que mostraba telas con patrones, estampados de Jorge Eliécer Gaitán, bordados con lugares emblemáticos como Monserrate y más.

Finalmente, Juan Pablo Socarrás fue el encargado de cerrar con broche de oro esta edición 2018 del Bogotá Fashion Week. ‘Las costuras del alma’ fue el nombre que le dedicó a las prendas diseñadas con paño, lana y tul.

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Alianto y Adriana Santacruz mostraron la esencia de la mujer en el Bogotá Fashion Week

 

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