Leonard Cohen gana Grammy póstumo por ‘You Want It Darker’

Pese a que fue una enorme figura de la cultura y la literatura pop tuvo escasa presencia a lo largo de su carrera en los principales galardones de la industria de la música estadounidense.

Poeta, novelista -en 2011 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de la Letras- compositor y cantante, Cohen ganó su primer Grammy personal a la mejor interpretación de rock por "You Want It Darker", en una categoría que también incluyó al fallecido Chris Cornell.

Cohen, con canciones de culto como "Hallelujah", Suzanne o "So Long, Marianne", había obtenido un Grammy por su trayectoria en 2010.

En 2008 el disco "River: The Joni Letters", un tributo de la leyenda del jazz Herbie Hancock a la cantautora canadiense Joni Mitchell en el que Cohen fue artista invitado, obtuvo un Grammy al mejor álbum.

El disco "You Want It Darker" salió apenas tres semanas antes de la muerte de Cohen el 7 de noviembre de 2016 en Los Ángeles.

En el tema del mismo nombre, Cohen, cuyas canciones están colmadas de reflexiones metafísicas y teológicas, parece hacer las paces con su propia mortalidad.

"Hineni, hinemi," canta Cohen, utilizando el término hebreo para "I am here" (estoy aquí), antes de agregar "I'm ready, My Lord" (estoy listo, mi Dios", en un tema que cuenta con los coros de su sinagoga Shaar Hashomayim de su nativa Montreal.

Asimismo, Cohen había sido nominado al Grammy a la mejor interpretación American Roots por otro tema de su último álbum, "Steer Your Way", pero la ganó Killer Diller Blues, de Alabama Shakes.

Por: AFP