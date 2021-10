¿Zayn Malik y Gigi Hadid se separan? El cantante es acusado de golpear a su suegra

Después de seis años, la relación amorosa entre Zayn Malik y la modelo estadounidense Gigi Hadid habría llegado a su fin. La pareja, que además de tener una hija de 13 meses, Khai Madid Malik, ya había tenido discusiones y rupturas anteriormente. En el año 2018 rompieron por primera vez, pero se dieron una nueva oportunidad pocos meses después. Sin embargo, volvieron a separarse en 2019 y después Gigi quedó embarazada de Khai.

¿La razón? En un artículo investigativo revelado por la revista People, el artista fue acusado de cuatro cargos más de hostigamiento luego de una situación en la que supuestamente “agarró a Yolanda y la empujó contra una cómoda, causándole angustia mental y dolor físico”, afirman los documentos que se obtuvieron.

Además, Zayn ya enfrentó un cargo adicional por “participar físicamente en una pelea” en contra de un guardia de seguridad que estuvo presente el 29 de septiembre, John McMahon. El británico no se ha opuesto a los cargos, aunque su declaración fue presentada como culpable, según los escritos presentados al público.

Como resultado de las acusaciones, la estrella pop debe cumplir 90 días de libertad condicional por cada uno cargos impuestos, reflejando un total de 360 días. Asimismo, también debe completar una clase de manejo de la ira y un programa de violencia doméstica, sin mencionar que, a partir de la fecha, no puede tener contacto con Yolanda o McMahon.

A raíz de la polémica, el intérprete de ‘Pillowtalk’ se pronunció en sus redes sociales: “Como bien saben, soy una persona privada y quiero crear un espacio privado para mi hija, un lugar donde las situaciones privadas familiares no se lancen al escenario mundial. En un esfuerzo para proteger ese espacio para ella, he aceptado no disputar las acusaciones derivadas de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja quien entró a nuestro hogar cuando mi pareja estaba fuera hace algunas semanas”, escribió Malik en su cuenta de Twitter.

No obstante, ninguno de los famosos hasta ahora ha confirmado si finalmente la relación esta vez volvió a llegar a su fin.

¿Se confirmarán los rumores?