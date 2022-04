Yo Me Llamo Leonardo Favio: ¿Imitador y ahora deportista?

Sergio Moscoso más conocido como el imitador de Leonardo Favio en Yo Me Llamo llamó la atención de sus más de 85 mil seguidores en redes sociales, pues recientemente compartió imágenes practicando un nueva disciplina deportiva que lo hace muy feliz. Se trata de skateboard, un deporte donde utilizan una tabla de madera para desplazarse y realizar increíbles trucos en el aire.

“¿Saben? Podríamos estar haciendo algo por última vez y no lo sabemos, así que disfrutemos, amemos, queramos, perdonemos pues hoy estamos y mañana no sabemos. No hay tiempo para dejar palabras importantes sin decir. 🤞🏻Las cosas pequeñas también traen felicidad.🤞🏻 Linda tarde mi gente. PDTA: Hace mucho quería una de estas 🛹😍”, fue el mensaje que escribió en su perfil de Instagram, donde se le ve sosteniendo una tabla de skateboarding.

En las tres fotos se puede ver al exparticipante posando muy tranquilo y sonriente en un parque con su nueva patineta de color verde y amarilla. La publicación ya supera los 2.600 likes y 100 comentarios.

Sus seguidores comentaron la publicación felicitándolo por practicar una actividad diferente a la música que también lo llena de felicidad; además por su mensaje que tiene una reflexión incluida, como es usual desde sus presentaciones en el la última temporada del reality de Caracol Televisión.

“Hola Leonardo Favio que lindas palabras, eres un amor ‼️👏💖😍👏” , "La humildad es la grandeza de tú corazón y la riqueza de tus sentimientos...eres maravilloso 👏” , “Eres un persona sencilla y lleno de carisma te felicito, Dios te bendiga. 😍❤️” y “Los detalles pequeños muchas veces son los que nos llenan de felicidad”-

El imitador actualmente se encuentra de gira por varias ciudades del país, su último concierto fue en Ibagué y se prepara para llevar su presentación por más lugares imitando al gran artista argentino y manteniendo vivo su legado.