Yeison Jiménez no pudo contenerse a la candente publicación de Aura Cristina Getihner

Cada vez más son las figura públicas que se animan a crean contenido en OnlyFans y demostrar su lado más sensual en las redes sociales convencionales. Así lo ha venido haciendo en los últimos meses la actriz colombiana Aura Cristina Geithner , quien no duda en lucir sus curvas en Internet, sin importan por un segundo en las críticas que puedan dejar los internautas.

Recientemente la mujer compartió un una publicación en su cuenta de Instagram , donde reúne más de 900 mil seguidores. Un video de 15 segundos fue más que suficiente para demostrar su lado más sensual y para provocar cientos de reacciones entre los usuarios que no dudaron en reunir aproximadamente 400 mil 'Me gusta' y varios comentarios.

"No me importa que usted sea mayor que yo...🥰 Cuando te dedican esta canción y te encanta. ¡Sábado maravilloso para todos!", escribió Getihner. Durante la grabación aparece en el baño de su casa luciendo un pequeño baby doll color negro y su abundante cabellera; sin embargo, lo que se robó la atención de todos fueron sus tonificada y bronceadas piernas.

"Qué hermosa Cris, te amo", "hermosa, me encanta tu sonrisa", "¿no le da pena?", "deme un chance", "espectacular", "qué gracioso video, pero tú eres una mujer hermosa", "toda una diosa", "wow, estás bellísima", "válgame Dios, pero qué mujer", "poco me importa que usted sea mayor que yo", "cada día más y más hermosa", fueron algunos mensajes que le dejaron a la actriz.

No obstante, hubo un piropo que destacó entre los demás, se trata del mensaje escrito por el cantante de música popular, Yeison Jiménez , quien aseguró que "esas cosas no son de Dios" y añadió un emoticón de sorpresa y una llamita, demostrándo así su reacción al toparse con el contenido. Varios seguidores le dieron me gusta, e incluso, hallaron toda la razón en sus palabras.