Yeison Jiménez confirmó el nacimiento de su tercer hijo: así se llama el menor

Yeison Jiménez es uno de los cantantes más queridos y exitosos del país, pues se ha convertido en un referente en el género popular y se ha ganado el corazón de muchos gracias a su carisma, autenticidad y fuerte conexión con sus seguidores.

El pasado 23 de mayo, el también compositor realizó una publicación en su perfil oficial de Instagram, ante los más de 4 millones de usuarios que lo siguen, anunciando que se convertiría en papá por tercera vez.

"Se viene el amor de mi vida número 3. La gloria es de Dios, en tus manos pongo mi príncipe Santiago Jiménez Restrepo", escribió como descripción de la foto en la que se le puede ver con su esposa Sonia Restrepo y sus dos hijas Camila y Thaliana.

Desde esa fecha, Jiménez no se había referido al tema, hasta que en horas de la tarde del 15 de junio, un día antes de la celebración del Día del Padre, compartió una fotografía en sus historias en la que se ve al neonato con una prenda blanca y un gorro del mismo color con orejas de conejo.

El intérprete de 'Aventurero' y 'Vete', explicó que el bebé había nacido días pasados, pero que no había querido hacerlo público: "¡Tengo un pollonejo! Me dediqué a disfrutarlo, no a publicarlo".

De esta forma crece la familia Jiménez Restrepo y Yeison le da bienvenida al mundo a su tercer hijo, siendo el pequeño un regalo del Día del Padre.

Cabe recordar que en 2021, el caldense anunció su proceso de separación de Sonia Restrepo; sin embargo, se reconciliaron.

Cuánto cobra Yeison Jiménez por cada concierto

En noviembre de 2023, el artista participó en el podcast 'La Ventana' de Camilo Díaz y Duván Gómez. Mientras recorría de Bogotá en carro, reveló ciertos datos de su vida antes de alcanzar la fama y el reconocimiento por su talento.

En primer lugar, habló de lo agradecido que se siente con el Dios en el que cree y dijo: "Yo he logrado hacer muchas cosas muy rápido porque mi fe es muy grande. La gente dice: 'Este es Yeison Jiménez y cobra 150 millones de pesos', pero no saben que yo empecé cobrando 80 mil pesos por un show completo de 40 minutos en bares, cantinas, billares y demás".