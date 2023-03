¿Yailin tiene depresión? La expareja de Anuel AA preocupó a sus seguidores a pocos días de dar a luz

A través de redes sociales, más específicamente de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida cantante Yailin La Más Viral dio a conocer que podría estar un poco mal de salud, pues publicó un mensaje donde habla sobre lo difícil que es atravesar por problemas de depresión. La noticia la dio a conocer a tan solo días de dar a luz a su hija con el también artista Anuel AA.

"La depresión es algo muy difícil, quiere adueñarse de ti si le demuestras que eres débil. Se adueña de tu corazón y de tu mente, pero confío en ti mi Dios que nunca me vas a dejar sola porque soy fuerte como me enseñaste", fue el mensaje que posteó junto a una ilustración de donde se ve a una mujer llorando mientras carga a su hijo en el vientre.

De inmediato, diferentes fanáticos se tomaron las plataformas digitales para enviarle muchos ánimos en este momento de su vida ya que está atravesando por las últimas semanas de embarazo mientras enfrenta una ruptura amorosa: "cuando se habla de depresión ningún chiste o mal comentario es válido", "nadie merece pasar por eso y menos en este estado", "yo no sé lo que es estar embarazada y sufrir el duelo de una ruptura al mismo tiempo, pero asumo que debe ser doblemente doloroso. Necesitamos empatía", fueron algunos de los mensajes que se destacaron en la plataforma.



¿Un momento difícil para Yailin La Más Viral?

Recientemente, Anuel AA reveló para el programa El gordo y la flaca de Univisión que se separó de Yailin por "cosas de la vida". Aunque no entró en detalles, sí aseguró que esa era la única vez en que se iba a referir al tema y solicitó respeto a sus seguidores.

