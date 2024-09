Yailin ‘la más viral’ demandó a Tekashi 6ix9ine y lo acusó de abuso de todo tipo en su contra

Una vez más, Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine son noticia debido a sus enfrentamientos públicos y a la polémica que los ha rodeado desde que iniciaron su relación, teniendo en cuenta que han terminado en varias ocasiones.

Vale la pena recordar que ella fue detenida por violencia durante una de sus peleas y él también tuvo que pasar por prisión tras golpear a un miembro de su equipo , sin embargo, parece que seguían regresando a pesar de las críticas.

Según algunos medios de comunicación, desde agosto del 2024 los cantantes terminaron oficialmente su noviazgo y, de hecho, iniciando septiembre él hizo una canción hablando sobre su historia con ella e incluso acerca del amor que tenía por su hija.

Yailin hizo graves acusaciones contra Tekashi 6ix9ine

Debido a esto, las declaraciones más recientes de Yailin han tomado por sorpresa a los usuarios de Internet, ya que en medio del programa Al Rojo Vivo dijo que demandó al rapero, acusándolo de: “abuso físico, emocional, sexual, financiero, fraude financiero y también explotación”.

De la misma forma, lo llamó “narcisista” y declaró que fue el culpable de que sus videos íntimos se filtraran en redes sociales. Al parecer esto, sumado con que la joven habría descubierto que era víctima de un fraude hizo que le pusiera punto final a su romance.

Durante la misma entrevista, la exnovia de Anuel AA y mamá de Cattaleya, su hija, mencionó que no tiene el apoyo de ningún miembro de su familia, son solo ella, su bebé y sus fans, por eso no ha podido recuperarse de la ruptura tan pronto.

Tekashi 6ix9ine le respondió a Yailin por la demanda en su contra

Tras las acusaciones, el cantante compartió una captura en sus redes sociales en la que escribió: “La persona que le está aconsejando que es buena idea mentir, que sepa que es mejor ir contra el diablo que contra mí” y posteriormente la eliminó.

A su vez, dijo que no se quedaría en silencio mientras era acusado de algo así, pues asegura que la demanda dice cosas que no son ciertas y que él no habría hecho lo que denuncia la intérprete de ‘Chivirika’.

Finalmente, cuestionó a su expareja y mencionó que si esto fuera cierto ella también debería ser juzgada, pues habría dejado a su hija al cuidado y bajo el techo de un abusador, como lo denomina en su denuncia.