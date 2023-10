Yailin ‘La más viral’ defendió a Tekashi 6ix9ine y aseguró que lo espera cuando salga de prisión

Yailin ‘La más viral’ ha estado bajo el ojo del público durante algunas semanas y en especial en los últimos días, todo debido a los escándalos de su pareja, el también cantante Tekashi 6ix9ine, quien está acostumbrado a vivir entre polémicas.

Y es que parece que el hombre no estaba de acuerdo con que la dominicana hiciera una colaboración con dos productores, por lo que acudió al estudio y decidió que la mejor forma de resolver sus problemas era golpeando al equipo que trabajaba junto a ella.

Según uno de los testimonios, los golpes no se habrían limitado solo a ellos, pues Daniel Hernández, nombre de pila del cantante, supuestamente, tomó a Yailin de uno de sus brazos con mucha fuerza.

En medio de su detención y posterior captura , ella se ha mantenido de su lado y en redes sociales, además de asegurar que siguen juntos, también se tomó el trabajo de defenderlo y aseguró que no está siendo maltratada.

“Normalmente no hago esto, pero estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo. Me siento súper bien, enfocada, trabajando para mi hija, mi mamá y mis fans”, inició en su comunicado y continuó “No estoy separada, ni siendo abusada. Solo quiero trabajar en paz”.

Aunque parecía que sus declaraciones terminarían allí, lo cierto es que la intérprete de ‘Pa ti’ realizó un video en el que nuevamente defendió a su pareja y confesó que está esperando que salga de prisión.

“Yo quiero aclararles que no he sido agredida, ni verbalmente, ni psicológicamente. Estoy bien, trabajando, esperamos que Dani (Tekashi 6ix9ine) salga pronto”, explicó e hizo énfasis en que realizó este comunicado por todo lo que se está diciendo al respecto en redes sociales, “muchas cosas que no son”, aclaró.

Posteriormente, mencionó en reiteradas ocasiones que no ha sido golpeada o amenazada y en este momento está enfocada en su trabajo y en hacer música, pues su nuevo álbum saldrá muy pronto, “esto no es nada, vamos a salir”, finalizó.