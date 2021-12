Video: “Me voy”, Yina Calderón aseguró llorando que ya no vivirá más en Colombia

¡Se va de Colombia! Una de las influencers con más polémica en el país, Yina Calderón , anunció que está en planes para irse a vivir al extranjero. A través de sus redes sociales, la mujer compartió un video en donde salió hablando, en aparente estado de embriaguez y llorando, además confirmó que no está pasando por un buen momento familiar, también que está próxima a presentarse con la Embajada Americana y prefiere empezar de cero en otro lugar.

Durante una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, la también empresaria de fajas pidió perdón a sus seguidores y personas queridas por ‘la vergüenza que les ha causado todo este tiempo’, puesto que la Dj de Guaracha en los últimos días se realizó en la cara una serie de tatuajes, causando revuelo y desaprobación en las plataformas digitales:

“Les juro que voy a dar la mejor representación de Colombia, perdónenme por no haber sido quien ustedes querían que yo fuera, perdónenme por haberme tatuado, pero nos vemos desde Estados Unidos el próximo año, se los juro”, expresó Calderón en medio de su emotivo discurso.

Te puede interesar: Yina Calderón usó producto para animales en sus dientes luego de confundirlo con crema dental

Muchos internautas aseguraron que la artista de 30 años tiene los mismos tatuajes que el rapero ya fallecido Lil Peep y las imágenes en su rostro se deben a él. Sin embargo, Yina reveló que no sabía de la existencia del cantante hasta que vio los cientos de comentarios en sus publicaciones donde la tildan de ‘copiona’, ‘poco original’, entre otros:

“Lo juro que no sé qué pasó. Yo simplemente llegué donde el tatuador, le dije tatúame aquí Guadalupe, aquí hazme una rosa, aquí hazme este cosito”, dijo la influencer digital.

Publicidad

Hasta el momento, Yina Calderón no ha revelado cómo lleva sus trámites de ingreso hacia los Estados Unidos, pero sí afirmó que una de sus metas para este año entrante es ‘sí o sí irse de aquí’. Mira el video completo aquí:

Mira también: ¿Lo logrará? Así ha sido proceso de Yina Calderón para convertirse en una “muñeca humana”

El polémico video, donde se ve a la huilense pasada de tragos y con los sentimientos a flor de piel ya completó las 83.000 reproducciones y consiguió más de 2.100 reacciones del público. Asimismo, los comentarios hacia ella y sus acciones no bajan de ser críticas e insultos por las decisiones que ha tomado:

“Ya era hora, vete y no vuelvas”, “Su facilidad para mentir es tremenda”, “Eso no se lo cree ni ella”, “A qué santo le rezo para que Yina no me aparezca en mi Instagram”, “Ya dijo que se quiere ir de Colombia”, “Ella y sus mentiras, por algo será que ya no la invitan a ningún lado”, son algunos de los escritos que se leen en sus redes sociales.