Video: Carolina Cruz mostró en las redes sociales sus dos nuevos tatuajes

Carolina Cruz se robó las miradas de sus fanáticos con un video mostrando los tatuajes que se realizó en honor a su hijo menor, Salvador. Mostrando su trabajada cintura, se puede apreciar que los grabados están seguidos y acompañados de una frase que la identifica.

“Que mis miedos no sean más fuertes que mi fe”, dice uno de los tatuajes que la presentadora se mandó a hacer, referentes al proceso que ha tenido que vivir con los problemas de salud de Salvador.

Te puede interesar: El tierno regalo que está pidiendo Matías, el hijo mayor de Carolina Cruz, para Navidad

Además, en la zona lateral de sus caderas y glúteos plasmó la fecha de nacimiento del pequeño junto con la frase, que, según ella, la ha identificado en todo el proceso que ha tenido que pasar junto a él.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que alcanza los 6.7 millones de seguidores, donde compartió esto con sus fanáticos. El clip de la madre de Salomón ya cuenta con más de 63 mil likes y cientos de mensajes, en donde admiradores y amigos de la mujer de 42 años exaltan su labor como madre, empresaria y profesional:

Publicidad

“Eres un ejemplo de mujer y de mamá. Dios te siga fortaleciendo”, “hermoso”, “bellísima”, “me encanta”, “linda frase, Carito”, “me encantó, quedó bello”, escribieron algunos usuarios en la publicación de Cruz.

Mira también: Carolina Cruz celebra la salud de su hijo y se compromete con ayudar a otras familias

Por otro lado, en cuanto al responsable de su ‘locura con la tinta’, Carolina escribió: “Este hombre es el único que logra que me haga un tatuaje jajaja al único que le confió algo tan significativo. Faltaba la fecha de Salvador y la frase que me acompaña desde hace unos meses: Que Mis miedos no sean más fuertes que mi Fe 😍”.