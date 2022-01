Video: Anuel se habría tapado el enorme tatuaje que tenía de Karol G en su espalda

El cantante de música urbana Anuel AA volvió a generar revuelo en las plataformas digitales, luego de que mostrara un video en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 26 millones de seguidores, en donde se logra ver cómo un hombre le tapa aparentemente uno de los tatuajes más memorables que se ha plasmado en la piel a lo largo de su trayectoria artística: el de su exnovia Karol G .

En la grabación, se observa inicialmente al intérprete de 'Hipócrita' sentado mientras un trabajador del establecimiento le dibuja una nueva figura en la parte superior de su brazo; sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de los internautas es que segundos después muestra cómo, estando de pie, el mismo hombre le retira de la espalda una lámina, que al parecer habría dejado el nuevo diseño en su piel.

La decisión aparentemente la habría tomado luego de que decidiera pedirle matrimonio a su actual pareja sentimental Yailin, 'La más viral', una joven que ha dado mucho de qué hablar no solo por la diferencia de edad que tiene en relación con el rapero, sino también porque fue presentada hace muy poco tiempo como novia oficial, por lo que muchos especulan que se trate de una relación corta.

De inmediato, cientos de usuarios y seguidores de Karol G se tomaron la red social para opinar sobre lo ocurrido: "pero le quedó tatuado en el alma y eso no se borra", "no sé para qué se tatúan, para hacer después el oso", "destatuada no hay bebecito", "se va a poner la de Yailin", "es un payaso", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

