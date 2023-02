Vanessa Hudgens habría recibido propuesta de matrimonio por parte del jugador, Cole Tucker

Varios diarios y portales internacionales han anunciado un posible compromiso entre la actriz, Vanessa Hudgens junto al deportista, Cole Tucker con quien sostiene una relación desde hace dos años.

Sobre la supuesta propuesta de matrimonio se ha dicho que el beisbolista dio el paso a finales del 2022, esto se reveló según el portal TMZ Sports quienes aseguraron que una fuente cercana a la pareja ofreció detalles sobre la novedad.

Te puede interesar: Leonardo DiCaprio fue captado con una menor de 25 años, ¿nueva relación a la vista?

Aunque los novios no han confirmado o desmentido los rumores, se especula que la pedida de mano tuvo lugar en Paris, Francia en noviembre de 2022 durante un viaje que realizaron Vannessa y Cole.

En noviembre del 2020, la protagonista de 'High School Musical' y el profesional del béisbol se dejaron ver juntos por primera vez mientras paseaban en las calles de Los Ángeles, California.

Publicidad

Su relación se oficializó en el 2021 mediante sus perfiles oficiales de Instagram, donde Hudgens aprovechó el Día de San Valentín para manifestar sus sentimientos hacia Tucker. Durante lo corrido de ese año, debutaron como pareja para la alfombra roja del estreno cinematográfico: 'Tick, Tick...Boom!'.

Mira también: Aitana sí acompaño a Sebastián Yatra en los premios Grammy 2023, conoce aquí los detalles

El noviazgo entre la también cantante de 34 años y el jugador de 26 se dio después de diez meses de finalizar su relación con el actor, Austin Butler, con quien mantuvo un largo noviazgo por nueve años.

La primera vez que Vanessa Anne Hudgens vio al exjugador del Pittsburgh Pirates, ocurrió en medio de la pandemia, cuando la también modelo asistió a una clase virtual de meditación y en sus palabras reveló que fue ella quien dio el primer paso para conocerse.

Publicidad

El show de Drew Barrymore en 2021, la protagonista de 'Intercambio de Princesas' mencionó: "Entro en el Zoom y digo, '¿Quién es ese?'. Lo encontré y comenzamos a hablar", "Si quiero algo o a alguien, iré tras ello. Me deslicé por completo en sus DM y dije: 'Oye, fue un placer conocerte'. Así que creo que no hay vergüenza en dar el primer paso".

No te pierdas: Paco Rabanne: Un día después de su muerte roban en la casa del reconocido diseñador de modas

Cole Tucker es un reconocido jugador profesional del béisbol, quien debutó en las grandes ligas con los Piratas de Pittsburgh en 2019 hasta el 2022. Actualmente, juega para los Reno Aces. Este joven deportista junto a la artista estadounidense comparten constantemente publicaciones donde manifiestan todo su amor.