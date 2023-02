Leonardo DiCaprio fue captado con una menor de 25 años, ¿nueva relación a la vista?

Leonardo DiCaprio vuelve a estar en el ojo del huracán tras conocerse algunas imágenes de quién sería su nueva pareja, una joven de 19 años y con la que nuevamente la teoría sobre el límite de edad de sus parejas toma fuerza.

Estos rumores comenzaron cuando DiCaprio asistió a la fiesta de lanzamiento del nuevo EP de Ebony Riley quien es modelo y cantante estadounidense. Allí el actor estuvo acompañado de Eden Polani, quien es una modelo israelí 29 años menor que el también activista ambiental.

Sobre la teoría que circula en las redes sociales, se dice que para el protagonista 'Dont' Look Up', la diferencia de edades sería la principal característica en la que DiCaprio se fija en una mujer a la hora de comenzar una relación.

Y es que, el límite de edad al que llegan sus exnovias no supera los 25 años; algunas de las jóvenes más recordadas y quienes sostuvieron un romance con el productor de cine fueron: Victorias Lamas de 23 años, Camila Morrone quien ahora tiene 25 años e incluso se especuló a finales del 2022 que estuvo saliendo con la famosa modelo Gigi Hadid.

Aunque Leonardo DiCaprio y la modelo Eden Polani no han confirmado la supuesta relación, en las fotografías capturadas se pudo observar su cercanía durante toda la noche del evento, donde la joven lució un atuendo tipo suit de color gris, mientras que, el actor lució más informal con colores oscuros y una gorra.

Con la primicia, varios usuarios de las redes sociales reaccionaron con varios comentarios y memes en los que se manifestó que el actor tiene una conducta de "depredador sexual", ya que algunos se consideran detractores de esta relaciones con mujeres tan jóvenes y agregan que DiCaprio "ejerce una posición de poder sobre sus relaciones".

Con humor y sátira se comentó en algunas publicaciones que: "Así pueden durar más hasta que cumpla 25😂", "¡La quiere conservar más tiempo!", "No le gustó GiGi porque era muy vieja: 28 jajaja", "Alguien debería decirle a Leo que para él también pasan los años, creo que aún no se dio cuenta", "Le quedan 6 años de relación con la chica😜", "Ya pasó a ser sugar daddy", "Leonardo: me encantas porque eres madura para tu edad jajaja".

La nueva novia de Leonardo DiCaprio tiene 19 años. pic.twitter.com/kBwzhVJ3Eo — ༒ 𝕷𝖎𝖌𝖊𝖎𝖆 𝕯𝖊𝖕𝖕 ༒ (@twiggywitch) February 5, 2023