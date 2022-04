"Uno en el amor no manda": Epa Colombia habló, rota en llanto, sobre las críticas a su nueva novia

La empresaria de keratinas Epa Colombia vuelve a ser tendencia en redes sociales, luego de que apareciera en su cuenta de Instagram hablando de manera desconsolada sobre las críticas que ha recibido su actual pareja sentimental Karol Samantha, a quien presentó recientemente en las plataformas digitales.

El hecho ocurrió días después de que se dieran a conocer rumores de que la influenciadora aparentemente infringió el protocolo de invitación del matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma . Según se conoció, pese a que dejaron que se quedara en el evento, decidió retirarse porque se sentía indispuesta.

"Independientemente de si uno cambia de pareja o no cambia de pareja, a uno no pueden hacerlo sentir mal, porque es que uno en el amor no manda, solo manda el corazón", fue parte del mensaje que emitió en medio de sus historias.

Además, aprovechó el espacio para defender su relación, argumentando de Samantha no tiene la culpa de los escándalos que ha protagonizado en oportunidades anteriores como la ruptura que tuvo recientemente con la futbolista Diana Celis, pues cada historia tiene su final y se sentía en el momento indicado para darle una nueva oportunidad al amor.

Múltiples internautas se han tomado las redes sociales para opinar sobre lo ocurrido: "para qué la llevó, no estaba invitada", "en algo tiene razón, ¿por qué algunas personas quieren obligarte a estar toda la vida con la misma pareja?. Y si se acaba el amor, ¿tienes que seguir con ella solo para hacer felices a los demás?", entre otros mensajes.