¿Una excusa para hablarle? Así fue la primera conversación de Gabriela Tafur y Esteban Santos

Gracias a una tendencia que ha tomado gran fuerza en redes sociales, en donde los internautas muestran cómo iniciaron su relación y cómo están en la actualidad, la presentadora del Desafío The Box Gabriela Tafur decidió revelar detalles de su relación con Esteban Santos.

De acuerdo con unas capturas de pantalla, sería el hijo del expresidente quien dio el primer paso para empezar a tener interacción con la vallecaucana. Inicialmente, se logra ver cuando la felicita por motivo de su cumpleaños y tiempo después intercambiaron un par de mensajes sin mayor trascendencia.

Y nunca llamaste 😏 pic.twitter.com/ZwqTV8UF9n — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) April 4, 2022

Lo que verdaderamente llamó la atención de los seguidores de la pareja fue la "paciencia" y el "respeto" con el que Santos empezó a crear tema de conversación para conocerse más a fondo. En la imagen se nota cuando el joven le pide ayuda para obtener información sobre la especialización en Gestión Pública en la Universidad de Los Andes.

Pero Santos no sería el único en iniciar la comunicación con Tafur, puesto que también se logra ver cómo ella lo felicitó en una oportunidad por una noticia en donde hablan de su paso por la Casa de Nariño durante el mandato de su padre.

La pareja se ha convertido en una de las favoritas de los internautas por su nivel de complicidad, pues, aunque prefieren mantener su relación un poco alejada de las cámaras, con frecuencia comparten imágenes de eventos a los que asisten o lugares que visitan, en donde derrochan todo el amor que se tienen.

Cientos de usuarios se apresuraron a comentar sobre lo ocurrido: "qué interesado en la especialización", "importante también no ser intensos", "manifestando una parla como la de Esteban Santos", "el viejo turco", "a mí Esteban me escribe para averiguar ese dato o cualquier dato y también me pongo muy disponible", entre otros mensajes.

