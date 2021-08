Un túnel secreto y hasta una calavera: Así es la lujosa casa de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

A través de su cuenta de Instagram que asciende 16 millones de seguidores Luisa Fernanda W compartió un video en el que se logra a ver cómo es por dentro su casa, en donde vive junto al cantante de música popular Pipe Bueno y su pequeño bebé, Máximo. Los seguidores no dudaron en felicitarla por adquirir una vivienda tan lujosa y con un gran sentido de la estética.

Justo en la entrada, se encuentra colgado un enorme cuadro con la figura del arcángel San Miguel, ya que desde pequeña la influenciadora ha tenido una gran relación consigo misma en cuanto a espiritualidad se refiere. Posteriormente, se halla ubicado un baño social y un par de metros más adelante se sitúa el comedor y la cocina, que se caracterizan por tener colores sobrios en gama de grises que dan sensación de tranquilidad.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios es que en el área donde se preparan los alimentos no hay ningún producto o envase. Según informó la pareja, los cajones cuentan con un sistema de inteligencia que permite abrirlos y cerrarlos sin ejercer mayor fuerza. Además, está justo al lado de un espejo enorme que les permite a los visitantes admirarse mientras están de paso.

"Para mí es muy importante tener un espejo en la entrada de la casa, porque siempre he creído que los espejos como que se llevan las energía, no buenas, sino las no tan buenas", puntualizó en medio del 'House Tour'.

Posteriormente, se logran ver objetos como un cuadro de gran tamaño en el que aparece pintada la pareja justo cuando la creadora de contenido estaba embarazada de su primogénito, muebles con olor a caballo y hasta una escultura en forma de calavera.

"No lo vean como una calavera que está ahí, sino porque esta catrina es el reflejo de mi gusto por la música mexicana que llevo en mi sangre", comento cantante.