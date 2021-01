¡Un Bugatti! Anuel presumió su nueva lujosa y escasa adquisición

Anuel , quien se encuentra tomando un descanso de su carrera artística , compartió una motivadora publicación en su cuenta de Instagram que inspiró a más de un colega. Se trata de su nuevo y lujoso automóvil.

La galería que compartió en sus redes fue acompañada de una descripción en la que confesó que en el 2016 se propuso comprarse un Bugatti, pero solo si seguía vivo.

“Y si a mí no me matan de aquí a 5 años, yo me wa comprar un Bugatti”, expresó en su post.

Con vestuario azul, el artista posó junto a su nueva adquisición, de la cual solo hay 20 modelos iguales en el mundo, uno de ellos adquirido por Bad Bunny en el 2020.

Este deportivo es un Bugatti Chiron y cuesta cerca de 3 millones de dólares, según el Diario Motor . No obstante, en las fotografías del artista se logra ver algunas personificaciones que le realizó, como los tapetes con la frase “Real hasta la muerte”, los cual sumaría más dólares.

Velocidad de 490 km/h, fabricado en Molsheim, Francia y un motor W16 son otras de las características.

La publicación supera los 2 millones de ‘me gusta’ y más de 48 mil comentarios en los que sus fans manifiestan su alegría y lo mucho que esperan su regreso.