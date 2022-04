Tras 7 meses enferma, La Segura anunció su regreso a redes: "pensé que se me había acabado la vida"

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 8 millones de seguidores, la creadora de contenido La Segura confirmó que volverá a las redes sociales luego de haber tenido durante casi 7 meses un delicado estado de salud que la llevó a estar hospitalizada en más de una oportunidad.

"Fui a donde muchos especialistas, me dieron miles de diagnósticos diferentes, me hacían una cosa y otra, estuve hospitalizada tres veces e incluso me sometieron a dos cirugías y se los juro que por momentos creí que se me había acabado la vida", comentó la influenciadora en la publicación.

En el video se logran ver varios clips de los exámenes que le practicaron y de todo el proceso que vivió junto a su madre y demás seres queridos. Dentro de las imágenes se destacan momentos como los masajes que le hacían, las veces que la trasladaron de un lugar a otro en silla de ruedas o en camilla y cuando se mostraba ante la cámara hablando de su recuperación.

Con este post, La Segura le informó a todos sus fanáticos que pronto volverán a encontrar video graciosos, de moda y maquillaje como lo venía haciendo un tiempo atrás. Pese a que horas después de compartir la noticia decidió eliminarla de su feed, muchos internautas alcanzaron a dejarles comentarios dentro de los que se destacan:

"No le sigo el contenido, pero felicidades por su mejoría", "qué tan difícil es comprender que ellos tienen problemas como cualquier de nosotros", "ahora que sane su corazón, en sus historias se ve tirando indirectas. El resentimiento también causa enfermedades", "¿cuándo se fue? Si hacía como mil historial al día", entre otros.