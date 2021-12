¡Todo un lujo! Yeferson Cossio compró extravagante alfombra hecha en oro

El reconocido y polémico influencer Yeferson Cossio no para de dar de qué hablar en redes sociales por cuenta de sus pesados retos y cada uno de los lujos que presume, los cueles se puede dar gracias a la millonada que gana como generador de contenido.

El joven paisa, que renunció a la nacionalidad colombiana como protesta por el alto precio de los impuestos que le eran cobrados, reveló en su cuenta de Instagram que en su reciente viaje a Dubai, ciudad de los Emiratos Árabes, adquirió un lujoso objeto que le costó toda una fortuna.

Se trata de una alfombra de pared hecha en oro de 24 kilates, que según reveló el influenciador le costó 200.000 dólares, que equivale la millonaria suma de más de 700 millones de pesos colombianos.

“Acabo de comprar la cosa más extravagante que he comprado en m vida”, comienza diciendo Cossio en su publicación.

La alfombra es de fondo azul con un gigantesco pavo dorado en el centro, adornado con varios detalles en oro, plata y piedras preciosas.

Mientras presumía su nueva adquisición, Cossio bromeó con el impuesto que le cobraría la Dian, refiriéndose a su renuncia a la nacionalidad colombiana.

“Y mis amiguitos de la Dian deben estar… claro que esto ya no es problema suyo, Dian, porque yo ya no soy de Colombia”, dijo entre risas.

La extravagancia del famosos generó miles de comentarios en redes sociales y aunque algunos lo aplaudieron, otros tantos se despacharon en críticas en su contra por la exorbitante compra.

Sin embargo, el famoso se defendió asegurando que con lo devaluado que está el peso colombiano, el oro actualmente es la mejor inversión.

“Necesidad? Toda la del mundo. El peso colombiano no para de devaluarse, El oro no para de subir. No sean banales, no demuestren solamente la envidia a los triunfos económicos de los demás, traten de ver un poquito más allá de las cosas, no solo estoy cuidando mi patrimonio, con inversiones desde mi punto de vista inteligente, sino que también lo estoy aumentando mostrando esto y generando contenido interesante”, señaló.