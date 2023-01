Todo un guerrero: Morales deslumbra a los colombianos con su encanto y optimismo en el Desafío

Hambre, frío, incertidumbre y temor son las sensaciones más comunes a las que se han enfrentado los súper humanos en el Desafío The Box , de manera que han tenido la oportunidad de demostrar la disciplina que tienen para enfrentarse cada uno de los obstáculos que se les presentan en el camino, como lo son las pruebas de resistencia, equilibrio, fuerza y trabajo en equipo.

Es precisamente Jesús David Morales Sarchi quien ha destacado en el reality por su capacidad de liderazgo, debido a que a lo largo de la producción se ha desempeñado como una ficha clave para el ' equipo Omega ', logrando que los televidentes lo tengan clasificado bajo la lupa como uno de los favoritos a los que les envían sus mejores energías para salir victoriosos del campo de batalla.

Publicidad

Morales, inicialmente hizo su primera aparición representando al grupo de los pastusos; sin embargo, por cuestión de formato fue trasladado al equipo Gamma, donde pudo sorprender a más de uno con su talante y responsabilidad. Luego de que su capitana perdiera y tuviera que bajar la bandera del equipo naranja, el hombre debió que unirse a los 'Omega', en donde ha conformado excelentes relaciones con sus compañeros.

En varias ocasiones, se ha considerado como una persona optimista y resiliente, de manera que tiene la destreza de reponerse ante las situaciones difíciles y de alto riesgo para continuar con los objetivos que se trazó desde el comienzo, lo que demuestra que ha sabido aprender de sus errores, al mismo tiempo que los ha transformado en una nueva oportunidad para mejorar su desempeño.

Con 26 años, el joven tiene un particular gusto por prácticas deportivas como la calistenia y la lucha olímpica, conquistando logros como el Campeón Nacional de Calistenia Battle Off the Bars, Campeón Departamental de Lucha 63 kg, y Campeón Máximo Aguante From Lever, entre otros.