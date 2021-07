Tini Stoessel rompe su silencio y aclara los rumores de su relación con Sebastián Yatra

Luego de varios rumores tras compartir en la fiesta de los artistas Mau Y Ricky e incluso imagenes publicadas en redes sociales sobre una posible reconciliación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra , la actriz decidió romper su silencio y habló sobre las especulaciones de su relación con el colombiano.

Pese a que las imágenes que circularon en redes encendieron a sus fanáticos con la ilusión de su regreso y tenían bastantes coincidencias, Stoessel conversó desde Miami con la revista española ¡Hola! y reveló que le agrada hablar con sus ex parejas y que todas las personas que pasan por su vida le dejan enseñanzas, desmintiendo la posible reconciliación con el intérprete de ‘Cristina’.

“Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto para mí: poder tener una conversación, poder desearle lo mejor”, dijo Stossel.

“Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y eso se lo voy a agradecer siempre. Tuve relaciones muy hermosas y recordarlas de otra manera sería muy raro para mí. Me pone muy feliz que también lo sientan así”, agregó la actriz refiriéndose a la buena imagen que deja a sus ex parejas.

Las declaraciones apagaron todas las ilusiones de sus fanáticos que guardaban la esperanza de que luego de un año de acabar con su relación los artistas se reconciliaran, sin embargo, con esto la actriz demostró que aún guarda una buena relación de amistad con Yatra y le desea lo mejor en su carrera.

Vale la pena recordar que los artistas se conocieron en el 2018 durante la grabación del video de la canción 'Quiero volver' y en el 2020 anunciaron el fin de su relación por medio de un comunicado, dejando mucha tristeza entre sus seguidores que esperaban que la pareja que duró aproximadamente un año llegara a mucho más tiempo.