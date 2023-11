Tarzán, del Desafío The Box, presentó oficialmente a su hija, fruto de su amor con Katherin Dumar

Gracias a las polémicas que protagonizó dentro de la producción, su desempeño en cada una de las pruebas y su original personalidad, Tarzán se convirtió en uno de los participantes más recordados del Desafío The Box 2022. El Súper Humano recientemente sorprendió a sus 200 mil seguidores en Instagram al presentar oficialmente a su hija, la pequeña que ha cambiado por completo su vida.

“Les presento a Sharlot, mi hermosa Kalendula. Está preciosa mi princesita”, señaló el exparticipante junto a un video en donde se logra ver a la recién nacida. Cabe aclarar que esta criatura es fruto de su relación con Katherin Dumar, con quien contrajo matrimonio en abril de 2023.

La noticia de su boda la dieron a conocer por medio de una publicación que hicieron en colaboración. En las imágenes se logra observar a la mujer luciendo un hermoso vestido blanco, mientras que el exdesafiante aprovechó su pasión por el taekwondo para ponerse el traje de esta disciplina deportiva durante la ceremonia, por lo que los usuarios destacaron el cinturón negro que presumió.



¿Cuándo nació la hija de Tarzán?

El hombre confirmó el nacimiento de la bebé el pasado 4 de octubre, cuando posteó una imagen en donde aparecía dándole ánimos a su pareja sentimental luego de haber dado a luz. Desde aquel momento, Tarzán no ha dudado en compartir lo enamorado que se encuentra de su familia y en mostrar el rostro de la pequeña.

Diferentes usuarios de Internet lo han felicitado por arriesgarse a emprender una faceta como padre y sus excompañeros del reality de Caracol Televisión también se han tomado la plataforma para desearle muchos éxitos.

“Lloré parce 😭😭😢 Recordé el día que nació mi bebé. Amigo, felicitaciones.🎊Es un gran paso, ser padre es algo maravilloso, vamos compañero mío a lucharla por esa bendición que Dios te envió 🥰”, escribió Juan Pablo. Por su parte, Maleja señaló: “Felicitaciones, Tarzán, Dios te dé la sabiduría necesaria para ejercer tu labor como papá como todo un campeón. Bendiciones para ti, para tu esposa y para ese angelito, te mando un abrazo enorme ❤️❤️❤️❤️”.

A estos mensajes también se le suman los de Okendo y de varios admiradores que están muy atentos a cualquier detalle de su vida.