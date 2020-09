Silvestre Dangond se despacha públicamente contra Carlos Vives

El pasado 18 de septiembre, Carlos Vives y Silvestre Dangond dieron de qué hablar en redes sociales por su relación, pues el artista samario concedió una entrevista en la que se refirió a su colega para contar algo que le sucedió y le generó molestia, ya que supuestamente el urumitero habría llamado a personas de su equipo para trabajar en su álbum 'Gente Valiente', pero sin tenerlo en cuenta a él.

“Si buscan lo mío, búscame a mí y a mí me hubiese fascinado, porque vi que invitó a todo mi equipo de trabajo a hacer su disco nuevo (…) me chocó que no me tuviera en cuenta”, expresó Vives.

Ante estas declaraciones, Silvestre no se quedó callado y respondió a través de su cuenta de Twitter con varios trinos dirigidos a su colega, los cuales aumentaron la polémica ya generada desde días anteriores y lo convertieron en tendencia de Colombia en la red social.

“Ese equipo del que hablas te lo regalo con to y ñapa! Con un moño grande....no veo la hora que pase toda esta mentira!”, empezó diciendo Dangond.

Ese equipo de el que hablas te lo regalo con to y ñapa! Con un moño grande....no veo la hora que pase toda esta mentira! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Incluso, en trinos siguientes sugirió que su equipo lo engaña, habló de su mánager y le recalcó que “está equivocado” en lo que dice:

Te engañan, te mantienen lleno de proyectos que nunca se harán realidad! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Y con respecto a el manager ! Yo no busque a Walter K , Walter me busco a mi! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

El maestro vives está equivocado! Ningún músico de la provincia los cuales admiro grabo en el album Gente Valiente — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Finalmente, en otras publicaciones, Silvestre expresó que sería feliz de grabar con él y que el problema con el productor se le sale de las manos, además, que alguna vez le mandó una canción con Claudia Elena Vásquez, su esposa, llamada ‘La Vallenata’.

Y maestro Vives si usted dice que quiere grabar y trabajar conmigo yo soy el más feliz de hacerlo en todas mis entrevistas siempre le he mandado razón! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Maestro vives los músicos que trabajan conmigo los admiro, los respeto, les tengo mucha confianza llevamos años grabando juntos! Usted se confundió de créditos cuando dijo que yo utilizaba sus musicos, sería feliz grabar con el papá pastor cuánta admiración — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Porque Andrés Castro es productor! Y le ha hecho producciones a muchos artistas ahí ya el problema se me sale de las manos que le diga a Andrés q no le produzca a más nadie! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

No tengo el número del maestro vives tengo el de su esposa y la última canción q le mandé para ver si hacíamos juntos la tiene Claudia se llama "La Vallenata" un merengue de Camilo Namen inédito! Q soy conciente q si no le gusta o no conecta con la canción no pasa nada — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

De frente ? Listo pue — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

El que quiere busca, el que quiere recibe ! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

Pese a las duras respuestas, Silvestre Dangond le dejó la puerta abierta a Carlos Vives para que algún día dejen sus diferencias a un lado y puedan hacer una colaboración musical.