Shakira y su hijo Milán fueron atacados por dos jabalíes mientras paseaban por un parque

Shakira vuelve a protagonizar un divertido video viral en las plataforma digitales. En esta oportunidad, le contó a sus más de 70 millones de seguidores en Instagram que fue atacada junto a su hijo Milán por dos jabalíes mientras se encontraba de excursión el parque del Collserola. De inmediato, cientos de usuarios se tomaron las redes para hace bromas sobre lo ocurrido y también expresaron la confusión que sienten con su cambio de acento.

"Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Al final me han dejado mi bolso porque me les he enfrentado. Milán di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes", comentó la intérprete de 'Loba' en su residencia.

En el fondo de la grabación se logra ver a su hijo que, entre risas, sale corriendo a la que parece ser su habitación. Pese a que el hecho fue recibido con mucho sentido del humor, muchos internautas aprovecharon el espacio para mencionar que la barranquillera ha cambiado su acento costeño por uno europeo, lo que genera malestar en algunos de sus seguidores.

"Para el bosque, aquí le decimos el monte", "lo que más me asombra no es la historia, sino el acento español que tiene tan marcado", "qué show y los panqueques quemados", "tan feo que se escucha esa voz de española", "tan único y espontáneo que es el acento costeño y cambiarlo", "no me pude concentrar en el video por el hablado de la Shaki, me sentí en 'Élite'", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Esta no es la primera vez que la artista genera revuelo en su perfil, pues recientemente compartió una publicación en la que demuestra que, contrario a lo que muchos piensan, no le va tan bien en su faceta como chef.