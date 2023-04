Shakira se fue Barcelona para Miami y se despidió con un nostálgico mensaje

Shakira y Gerard Piqué no han dejado de ser noticia desde su polémica separación, posteriormente se supo que la colombiana estaba deseando dejar Barcelona para mudarse con sus hijos, Milán y Sasha, a Miami.

Luego de haber estado trabajando en su música y de estar organizando toda la mudanza, el domingo 2 de abril la barranquillera tomó un vuelo con destino a Miami y se despidió con un emotivo escrito de la ciudad donde vivió tantos años.

Te puede interesar: Shakira se estaría preparando para mudarse junto con sus hijos a Miami y dejar atrás Barcelona

🇪🇸 | Shakira ha dejado Barcelona, España y se ha mudado a su nuevo hogar en Miami con sus hijos.

pic.twitter.com/Y3RqRnUwFG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 3, 2023

Los medios españoles que estuvieron siguiendo a la artista hasta el aeropuerto y captaron cuando llegó junto a sus hijos, más tarde publicó en su cuenta una fotografía: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo".

"Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad… Para ustedes solo un hasta luego y cómo decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas": concluyó la compositora.

Publicidad

Agradeció también a sus amigos que la ayudaron en los momentos difíciles: "La ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor… Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer".

La imagen que, tiene ya más de dos millones de likes, ha recibido comentarios de famosos y fans de la intérprete de 'Monotonía' que la apoyan en esta nueva etapa de su vida: "Lo mejor está por venir, eres una mujer maravillosa", "En España te amamos", "Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol", se puede leer.

Publicidad

Según el medio catalán La Vanguardia, esta noticia no le agradó mucho a Piqué, dado que estaría molesto por el cambio tan repentino para Sasha y Milán: "Cree el exfutbolista que se trata de un cambio de vida de suficiente calado como para haber tenido la oportunidad de decir algo".

También estaría enojado por la educación de los menores, aunque los tabloides han dicho que Shakira optó por buscar un colegio en Miami donde ellos no tengan que perder ningún año escolar y sigan en regla como iban en Barcelona.

Conoce más: Shakira y Bizarrap se presentaron por primera vez en vivo en The Tonight Show de Jimmy Fallon

Hasta el momento, Gerard Piqué no ha dado declaraciones oficiales sobre cómo está afrontando esta situación, sin embargo, durante una entrevista con el canal de Twitch de Jijantes el empresario se refirió a su expareja y ahora es duramente criticado por ello.

Todo se debió a un comentario donde habla sobre la nacionalidad de Shakira y fue catalogado de xenófobo: "Mi exmujer pues es latinoamericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan, es gente que no los conozco de nada, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida".

Publicidad

Estas palabras llegaron al oído de la colombiana, quien utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse: "Orgullosa de ser latinoamericana", escribió junto a los emojis de las banderas de varios países. Sus seguidores no dudaron en emocionarse por el apoyo.