Shakira se estaría preparando para mudarse junto con sus hijos a Miami y dejar atrás Barcelona

Shakira es actualmente una de las mujeres más famosas del mundo no solo por su música, también a raíz de toda la polémica qué se generó con su expareja Gerard Piqué y la nueva relación del futbolista con Clara Chía .

Sin embargo, sus éxitos musicales en colaboración con Karol G , Rauw Alejandro y Bizarrap la han llevado a estar de nuevo en la cima de su carrera musical, con los cuales también ha liberado todos sus sentimientos. Ahora, por fin podrá iniciar una vida nueva como ya se había informado en un momento en otro país.

De acuerdo con el medio español 'El cofidencial', la artista se estaría mudando para Miami en el mes de abril, donde sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll se irán con ella y sus dos hijos Milán y Sasha. Asimismo, informan que todo se está preparando para la llegada de su padre quien no ha estado muy bien de salud.

Aunque la cantante no ha confirmado ni negado nada, los tabloides especulan que podría ser un viaje solo por trabajo o vacaciones, debido a que dicha decisión debe ser avisada con anticipación a los abogados de Piqué, también porque los niños no han terminado aún su ciclo escolar.

Dicho medio afirmó también que, los tiquetes de avión son de ida y vuelta y los tres deberían estar de regreso el lunes de Pascua, para que sus hijos pasen esa fecha con su padre Gerard.

Después de su separación, la intérprete de 'Antología' y 'Monotonía' habló en una entrevista al respecto sobre su situación con el también empresario Piqué y cómo ha manejado el proceso de divorcio: "Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que ser más fuerte que una leona".

"Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse... También tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo": confesó la barranquillera.

Piqué se refirió por primera vez sobre lo que piensa del éxito de la canción de su expareja con el productor argentino Bizarrap: "No quiero hablar del tema, no creo que toque… Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos, cada uno toma sus decisiones… No tengo ganas de hablar más".

Comentó también que se encuentra muy tranquilo con su nueva vida: "Yo estoy bien, en mi vida estaban pasando muchas cosas... Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las cosas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible".