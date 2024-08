Shakira fue vista en una cita con un hombre: En redes dicen que es Alejandro Sanz

A pesar de que Shakira ha recalcado en diversas ocasiones que actualmente está enfocada en su carrera musical, pues una gira mundial viene en camino, y que no tiene mucho tiempo para las citas o conocer otras personas con intereses amorosos, la artista fue captada en medio de una cena con un misterioso hombre, lo cual dividió opiniones en redes, dado que algunos consideraron que no veían nada romántico entre ellos, mientras que otros comentaron que podría tratarse de Alejandro Sanz.

Esta no es la primera vez que los fanáticos forman rumores alrededor de los cantantes, ya que desde que realizaron la canción 'Te lo agradezco, pero no' su amistad se ha visto cada vez más fortalecida, algo que se mostró cuando la barranquillera tuvo que lidiar con la separación de Gerard Piqué, pues el español se comportó como un gran defensor de la que ha sido su amiga por varios años.

Todo esto ha causado que muchos de sus seguidores siempre busquen emparejarlos y encuentren en cualquier acto entre ellos una razón para hablar de amor, por lo cual un video de Shakira en medio de una cena generó teorías, entre las cuales se dijo que se podría tratar de Alejandro Sanz.

Shakira tuvo una cita con un misterioso hombre

La artista barranquillera se encontraba en el lujoso restaurante de comida mediterránea Lido Bayside en el hotel Standard Spa de Miami cuando uno de los comensales del sitio la grabó mientras que cenaba con un hombre.

Durante este video, el cual rápidamente se volvió viral, se le podía ver a Shakira sonriente mientras que prestaba atención al hombre que estaba frente a ella y cuyo rostro quedó oculto ante la cámara, aunque solo se podía detallar que su cabello era negro.

Aunque esta mesa del restaurante estaba ubicada cerca a la bahía y contaba con una iluminación cálida, esto fue lo más romántico que se detalló entre ellos, ya que no hubo ninguna especie de acercamiento ni contacto físico. A pesar de esto, varios cibernautas mencionaron que se trataba de Alejandro Sanz, dado que consideran que su perfil podría parecerse al del español.

"Alejandro y Shakira siempre se han gustado, ojalá se dé", "Por fin, mis padres están juntos", "No se puede tener paz en esta vida", "O sea que, ¿un par de amigos no pueden salir a tomarse algo?", "Son amigos de años", "No veo nada romántico", "Todos podemos soñar", "Son como hermanos, no molesten", "Sería bonito… el tiempo madura el amor", "Que Shakira y Alejandro estén juntos sería mi única motivación para seguir viviendo", fueron algunos de los comentarios que los fanáticos hicieron en X.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del hombre ni se han obtenido declaraciones por parte de la cantante barranquillera.