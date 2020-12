Shakira derrochó sensualidad en el videoclip de 'Girl Like Me'

Faltando tan solo dos días para el gran lanzamiento del videoclip 'Girl Like Me', Shakira compartió en sus redes sociales una fotografía a blanco y negro que dejó expectantes a sus seguidores, pues aparece luciendo un ajustado panty y unas medias de malla, que fueron parte del vestuario que usó en las grabaciones, así que esta publicación era un pequeño adelanto de lo que sus fanáticos verían este viernes.

Esta colaboración con Black Eyed Peas le permitió a la artista explotar sus habilidades para el canto y en especial, para el baile. A lo largo de la cinta, Shakira aparece con sensuales trajes, bailando al ritmo de la pegajosa canción, que resalta la belleza de las mujeres latinas, muy bien representada por la barranquillera, quien deslumbró con su escultural figura.

El videoclip ha tenido una gran acogida, hasta el momento acumula más de 490.000 reproducciones y los halagos no paran de llegar, tanto así que la intérprete de 'Me gusta' se pronunció a través de sus redes sociales para expresar su satisfacción con el resultado. "No saben lo feliz que estoy con sus comentarios y la respuesta a 'Girl Like Me, más de lo que podía desear. ¡Los quiero!", escribió.

Shakira y el grupo estadounidense le pusieron banda sonora a este viernes y acapararon toda la atención en redes sociales . Desde muy temprano están en el top de tendencias de Twitter y cada vez son más los comentarios que se publican con el numeral #GirlLikeMe.