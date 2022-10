¿Se casa sí o no? La propuesta de matrimonio de Luisito Comunica a Ary Tenorio terminó mal

Luisito Comunica se ha convertido no solo en uno de los creadores de contenido más exitosos en YouTube, sino también en uno de los más queridos por sus fans debido a su personalidad relajada y divertida. Recientemente, el famoso de 31 años llamó particularmente la atención en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se le ve proponiendo matrimonio a su novia Ary Tenioro.



¿Qué pasó en la propuesta de matrimonio de Luisito Comunica?

En la grabación, se logra ver el momento exacto en el que Luisito aprovecha su paso por Disney y se arrodilla en frente de su novia para extenderle una caja que parece llevar en el interior un anillo de compromiso. La joven se muestra muy emocionada; no obstante, antes de responder cualquier pregunta un hombre interrumpe el romántico momento y les solicita que despejen el área.

El gracioso momento fue tomado con mucho sentido del humor por parte de los seguidores, pues aunque algunos llegaron a ilusionarse, pronto se percataron de que todo se trababa de una broma: "en los parques de Disney no se puede pedir matrimonio porque si te dicen que no arruinan la reputación del lugar (no estoy segura)", "le faltaron las orejitas al que los corre", "f, él solo quería un buen lugar para hacerlo", "lo peor es que se corrió a sí mismo, su versión del futuro que vino a impedir que cometiera el peor error", entre otros mensajes.

