¡Se cansó! 'La Liendra' confesó que le agobia que tanta gente le pida plata

A través de un largo video, compartido en las historias de sus redes sociales, 'La Liendra' habló de una situación a la que se ha visto expuesto y que asegura que no puede seguir aguantando, pues en vez de hacer algo por gusto, siente que está complaciendo a las personas para evitar dolores de cabeza.

El creador de contenido digital explicó las incomodidades que está teniendo al salir a la calle, como una persona normal, pues a pesar de que se catalogó como una persona común y corriente, que hace parte del pueblo, y al que se le puede ver sin escolta, caminando tranquilo, detalló que cada minuto se le aparece una persona diferente, la cual le expone sus necesidades, ya sea desde un familiar enfermo o alguna situación para la que requiere dinero.

Así mismo, dio detalles sobre cómo se le acercan las personas que saben quién es, afirmando que una gran parte tiene malas intenciones y son capaces de insultarlo con tal de conseguir su objetivo.

Por ahí, hoy, 40 personas se me acercaron a pedirme cosas, de esas, 30 eran pa' vicio, pa' malas cosas, personas encima mío insultándome si no les daba.

En medio de una aparente incomodidad, fastidio y agotamiento, el influenciador resaltó que siente que las buenas acciones ya no las hace por placer, sino que siente que se han convertido en una obligación, pues afirmó que "ser buena gente no es fácil, la gente se aprovecha mucho".

Yo con todo el amor del mundo ayudé a esas personas, pero no me gusta. O sea, me gusta ayudar, pero no me gusta esa saturación de ya no poder salir, caminar, una cosa es que me pidan fotos, pero qué pedidera de plata tan increíble y ¡qué insultadera!

En medio de su relato, destacó que le causa mucha tristeza que la gente no se tome el tiempo de saludarlo o preguntarle cómo está, porque de una vez le están pidiendo plata y favores. Tras esto, y con un poco de ira, 'La Liendra' demostró la gran extrañeza que le produce ver este tipo de comportamientos en la gente.

Así mismo, aún con mayor decepción, comentó que esta situación también la vive en el entorno familiar, pues algunos le piden plata y favores, reclamándole que si es capaz de hacerlo por personas que no conoce, también debe hacerlo por ellos.

Finalmente, el creador de contenido quiso exaltar en que no es un dios, y que por tener dinero no quiere decir que no sea humano y no le afecte que miren únicamente su bolsillo. Igualmente, dijo que a veces deja de ayudar a personas, no porque no quiera, sino porque se le olvida de tantas que le piden el favor.