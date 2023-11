Sara Uribe hizo una estremecedora confesión sobre la adicción de su mamá, ¿por qué?

Sara Uribe compartió una serie de historias a través de su cuenta de Instagram en donde ya suma un poco más de siete millones de seguidores y parece que recibió un gran número de críticas debido a lo que mostró allí.

Y es que dejó ver cuáles son todos los medicamentos que debe consumir su mamá, pero no aclaró que eran de ella, por lo que sus fanáticos y de la misma forma, sus detractores no dudaron en reaccionar a la imagen, pues son bastantes.

Conoce más: "Ellos no están bien" Sara Uribe respondió a fuertes comentarios en redes

Debido a esto, la influenciadora explicó qué es lo que está sucediendo en su familia actualmente, pues no están pasando por un proceso fácil a causa de una fuerte adicción que aqueja a Beatriz Elena Cadavid, su mamá.

Y es que la mujer fue diagnosticada con una condición llamada fibromialgia, que según Mayo Clinic es: “es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo”.

Publicidad

En su momento más complejo, ella decidió acudir a un médico que, en ese instante, le recetó el medicamento que creía era ideal para tratar la situación que la afectaba, así lo comentó Uribe a través de Instagram.

Sin embargo, con el tiempo, esto empezó a causarle problemas y actualmente es adicta a la sustancia. De hecho, la empresaria explicó que tanto ella, como sus hermanos están en un momento “en el que no saben qué hacer”.

Mencionó también que la situación ha sido dolorosa para la familia y están intentando ayudarla, “si le quito esa droga a mi mamá se desespera, no puede vivir”, aseguró, pero aclaró que no está poniendo la culpa sobre nadie.

Publicidad

Debido a las críticas que recibió en redes , la paisa dio a entender que esto puede sucederle a cualquiera y puso como ejemplo algunas series y programas en los que se ve retratado. Además, envió un mensaje de esperanza y aseguró que seguirá junto a su progenitora hasta que consiga superar su adicción.

Aquí puedes ver el video de Sara Uribe hablando sobre el tema:

Su confesión ha dejado a más de uno sorprendido y a causa de esto ha recibido bastantes mensajes de personas que están pasando por la misma situación o conocen a alguien que también es adicto a algún fármaco.