Rosalía y Jeremy Allen White están saliendo: estas fotos confirman su romance

Las especulaciones sobre la posible relación entre la aclamada artista Rosalía y el actor de cine y televisión Jeremy Allen White finalmente han sido confirmadas, gracias a fotos exclusivas que captaron a la pareja tomada de la mano en las calles.

Los rumores sobre su conexión amorosa se surgieron desde octubre, y ahora las imágenes, ampliamente difundidas, son una prueba tangible de su romance.

Según fuentes cercanas al medio US Weekly, y en las fotografías, publicadas por E! News, ambos cada vez más cercanos, pues la exitosa cantante española y el galán de Hollywood aparecen caminando juntos de la mano con ropa casual y luciendo muy tranquilos. La pareja no pudo pasar desapercibida por los paparazzis el 1 de diciembre y con su paseo dejaron claro que su relación va más allá de la amistad.

Esto ha generado un revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos de la talentosa cantante y actor de 31 y 32 años, respectivamente, han expresado su alegría por esta confirmación; pues ven a la intérprete de 'Despechá' sonriendo nuevamente y abriendo su corazón.

Rosalia hoy junto a Jeremy Allen White en Los Ángeles pic.twitter.com/7QMrxn4CzN — Indie 505 (@Indie5051) December 1, 2023

No obstante, hay internautas que también la han criticado, pues en julio se confirmó que su noviazgo con Rauw Alejandro había llegado a su fin , y no han pasado más de seis meses. Además, la comparan con el artista puertorriqueño, quien por lo pronto no ha dado indicios de tener una pareja.

Por que ahora le tiran a Rosalia por posiblemente tener otra pareja (no se si está confirmando).



“Decía que era el amor de su vida y se iban a casar” y que wey? El vato le puso el cuerno bien culero, que los demás no sepan cómo superar no significa que todos sean así. — 👁️‍🗨️BenitoUpdates🇲🇽 (@Glugluglu_1) December 2, 2023

Nadie sabe lo que pasó durante la relación de Rosalía y Rauw ni cuáles fueron los motivos de su ruptura. Han pasados seis meses, es una mujer libre y está en su derecho de rehacer su vida. No le debe nada a nadie. Rosalía merece ser feliz. pic.twitter.com/VVk7A7jPYM — yoxti (@yoxtirosalia) December 2, 2023

¿Quién es Jeremy Allen White?

Desde el mes de octubre se vio a la también bailarina con Jeremy Allen White, un actor estadounidense que goza de un gran momento en su carrera gracias a su papel protagónico en la serie 'The Bear'.

Según reportes de medios especializados en entretenimiento, a inicios del mes en cuestión, los famosos habrían ido a una proyección de la película ‘Juegos Salvajes’, para posteriormente cenar en un reconocido restaurante en Los Angeles.