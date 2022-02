¡Rompió el silencio! Belinda habló sobre la ruptura de su compromiso con Christian Nodal

Luego de conocerse el rompimiento de su compromiso, la cantante mexicana Belinda rompió el silencio y habló por primera vez tras conocerse el fin de su noviazgo y compromiso de boda con el también artista, Christian Nodal. A través de sus historias en Instagram, la joven agradeció a sus fanáticos por el apoyo incondicional que le han brindado en este duro momento.

El pronunciamiento de Belinda ocurre tres días después de que su exnovio confirmara, en un comunicado por esta misma red social, la culminación de su relación, la cual hicieron pública a principios de agosto de 2020.

En el escrito, la artista escribió: “Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”.

Además, le pidió a sus seguidores respeto hacia los demás y afirmó que en este momento está pasando por una nueva etapa, en la que el principal objetivo es estar bien, tanto espiritual como profesionalmente.

"El día que una mujer pueda amar no con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida", finalizó citando a la filósofa francesa, Simone de Bauvoir.

Hasta ahora, ninguno ha mencionado los motivos que tuvieron para tomar la decisión de separarse, algo que ha despertado una serie de especulaciones tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación.

Cabe recordar que Nodal ya había hecho el anuncio oficial de la ruptura, pero se estaba esperando a que la artista diera a conocer, a sus fanáticos, su punto de vista, puesto que hasta el momento se desconocen las razones por las que esta relación ha llegado a su fin.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, dijo Christian.

