¿Qué hacía Luisa Fernanda W antes de ser famosa? La influencer confesó que no le ha tocado fácil

El auge de las redes sociales ha hecho que varias personas se hagan fama por medio de sus contenidos, es el caso de Luisa Fernanda W. La famosa influencer cuenta con más de 13 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, esta plataforma la ha llevado a colaborar con diferentes marcas, así como compartir con sus followers contenido de maquillaje, hasta el punto de crear su propia marca de cosméticos .

Sin embargo, no siempre fue así; la paisa habló sobre el proceso de vida que ha tenido y la evolución en ella: "Yo empecé desde cero, yo también fui empleada. Antes de emprender y de tener mi negocio, me tocó aprender siendo empleada" expresó la instagramer.

Asimismo, Luisa Fernanda W, se refirió a las distintas actividades que realizó antes de descubrir en las redes una fuente de ingreso y superación personal y profesional: "Uno poco a poco va escalando. Hace muchos años trabajé en almacenes, fui administradora de una peluquería", sostuvo la mujer.

También dejó claro que el proceso de tener todo lo que hoy en día ha logrado ha sido con perseverancia: "Para darme gusto hoy día me toca ahorrar mucho. No crean que esto ha sido fácil, yo también fui empleada y me ha parecido maravilloso".

A sus 28 años, la modelo se ha consagrado como una fuerte empresaria, así lo demuestra con su propia marca de maquillaje 'DIVA' y el restaurante temático que tiene junto a su pareja a las afueras de Bogotá. La mujer se radicó hace poco en la capital colombiana debido a diferentes compromisos de trabajo tanto de ella, como del papá de su hijo Máximo.

Cabe resaltar que W se convirtió en madre por primera vez en el 2020, hace poco se confirmó que está en la dulce espera de su segundo hijo con el famoso cantante.