Paulina Vega confesó que le hacían bullying en el colegio y envió un fuerte mensaje

Paulina Vega Dieppa es una de las mujeres más hermosas de Colombia y esto no lo dicen solamente sus fanáticos, sino también Miss Universo, el concurso de belleza la coronó en 2014 como su reina. Desde su participación en el certamen, su carrera ha ido en ascenso; por eso, no duda en hablar abiertamente sobre sus vivencias.

Recientemente, Vega apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de seis millones de seguidores, para referirse a un tema que agobia a muchos estudiantes en la actualidad y es el bullying en los colegios.

Según indicó, hubo una época en la que recibía comentarios desagradables por su aspecto físico, específicamente por su estatura, misma que la llevó a destacar en la competencia de belleza más relevante y la ayudó a deslumbrar en diferentes eventos.

“Me hacían mucho bullying, más lo niños por ser la más alta, y ahorita me da risa porque estoy segura de que quisieran mi altura, pero sí soy grande para estar en Colombia”, explicó en medio de las historias de la red social. Cabe aclarar que la barranquillera mide 1,75 metros, lo que se roba las miradas de quienes la rodean.

Por otro lado, señaló que existen oportunidades en las que no le gustaría ponerse tacones debido a que no quiere ser el centro de atención o cansarse, por lo que recuerda que lo más importante es que cada persona se vista con aquello que la hace sentir cómoda sin poner cuidado las opiniones de las demás personas.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han dado a conocer sus historias. Varias personas aseguran que, aunque alguna vez se sintieron afectados por este tipo de mensajes, con el tiempo han recuperado la confianza en ellos mismos y han logrado empoderarse más que nunca.

“Me pasa, me cohíbo de ponerme zapatos altos para que no me digan que estoy demasiado alta y que me veo mal”, “Si ella que fue Miss Universo no quiere llamar la atención... ¿Qué queda para nosotras como el resto de las mortales?”, “Si yo que soy flaca y mido 1.67 cuando uso plataformas me siento enorme, ahora me la imagino a ella”, son algunos de las respuestas que se leen a su video.