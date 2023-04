Paula Andrea Bentancur es criticada tras fotos de sus vacaciones: "ya se te notan los años"

En 1992, Paula Andrea Betancur representó al departamento del Amazonas en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, en el cual se coronó como la soberana de este reinado, para luego ser nombrada como la virreina universal tras su maravillosa representación de Colombia en Miss Universo.

Desde ese momento, esta paisa se convirtió no solamente en una de las mujeres más hermosas de nuestro país, sino que obtuvo un gran reconocimiento que le permitió seguir con su carrera en el modelaje y la televisión.

En 2004, lejos de lo que muchos hubiesen pensado, Paula Andrea Betancur participó en el Desafío: La Aventura y se convirtió en la ganadora de esta primera edición del reality más querido por los colombianos. Con esto, la modelo dejó sin palabras a más de uno de sus críticos, pues demostró que estar involucrada en la industria de la belleza no es una muestra de debilidad.

En los últimos años, la modelo se ha caracterizado por su rol como empresaria, sin dejar de lado el mundo del entretenimiento, pues tiene más de un millón de seguidores, quienes siguen pendientes de los detalles más importantes de su vida y la siguen como una referente e inspiración.

A través de sus redes sociales, Paula Andrea Betencur tiene un constante contacto con sus seguidores, sin embargo, no se ve envuelta en polémicas, ni responde las críticas que le dejan en sus publicaciones.

En esta ocasión, en medio de un viaje con su familia en Miami, la empresaria fue blanco de comentarios negativos tras subir un carrusel con videos e imágenes en los que se muestra sin maquillaje y disfrutando de un día en yate. Esto debido a que le dijeron que se le notaban las arrugas y que se estaba viendo vieja.

"Qué bella y qué cambiada está su carita, madre mía", "Ya se te notan los años, pero sigues siendo bella", "Una mujer muy bonita, pero los años ya se le notan por más cirugías que se haga", "Ay Dios, no te hagas más cosas por fa 😳", "Es linda, pero se está desfigurado la carita, ya casi no se parece. No máss procedimientos, hasta ahí Paula", fueron algunos de los comentarios dejados en la publicación de la empresaria.

Sin embargo, hubo una gran cantidad de seguidores de Paula Andrea Betancur que exaltaron su belleza y trataron de responderles a aquellos que hablaron acerca de su apariencia. Cabe tener en cuenta que la paisa deshabilitó los comentarios de esta publicación para que nadie más pudiese dejar sus palabras de odio.