Paola Jara y Jessi Uribe pasaron vergonzoso momento gracias un usuario de TikTok

A pesar de las críticas y los fuertes comentarios que rondan en redes sociales, Jessi Uribe y Paola Jara continúan disfrutando su romance, asimismo, Sandra Barrios , expareja del intérprete de 'Ok' ya tiene una nueva pareja y aparentemente cerró el ciclo con el bumangués, pero algunos usuarios de Internet se niegan a olvidar el gran escándalo que surgió cuando los cantantes de música popular confesaron que tenían una relación.

Todas la atención de los cibernautas está puesta sobre estos dos artistas gracias a un video que se ha divulgado en redes en las últimas horas. Los enamorados se encontraban en un centro comercial, cuando fueron abordados por un usuario de Tik Tok que les hizo pasar un penoso momento.

En las imágenes compartidas se puede ver a Paola y a Jessi mirando fijamente la cámara mientras que el sujeto que se les acercó le estaba enviando un mensaje a su esposa. A medida que el hombre hablaba, la cara de los artistas empezaba a cambiar y no era para menos, pues todo se trataba de una burla.

El tiktoker le decía a su esposa que iría a una finca y que no tenía nada de que preocuparse, ya que estaría en compañía de Jessi Uribe y Paola Jara , "ellos me van a cuidar muy bien, me van a cuidar súper bien", expresó. La pareja no pudo esconder su incomodidad y entre risas nerviosas aseguraban que era mentira. Al que menos le gustó la broma fue al bumangués, quien no dudó en darle un pequeño empujón al autor del chiste, para evitar que continuara hablando.

Parece que la intención del usuario de Tik Tok era recordar con humor aquel video en el que Jara le dijo Sandra Barrios que Jessi estaba un poco tomado, pero se estaba portando muy bien.