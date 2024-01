Paola Jara se refirió sin tapujos al tema de la maternidad en sus redes sociales, ¿tendrá un bebé?

Paola Jara es una de las cantantes colombianas más reconocidas por el público debido a su larga trayectoria en la industria colombiana. Varias de sus canciones como ‘Mala mujer’, ‘Salud por él’ y ‘Murió el amor’ son conocidas por muchos de sus seguidores.

De la misma forma, un tema que normalmente ha sido comentado por los usuarios de Internet es su relación con Jessi Uribe , quien también representa al género popular en el país. Los dos dieron el “sí” en una ceremonia muy esperada que sucedió en mayo del 2022.

La relación tiene muchos ojos pendientes de cada detalle y ellos también comparten su día a día a través de sus plataformas digitales, como Instagram. Debido a esto han demostrado que siguen igual de enamorados que el primer día.

Vale la pena mencionar que el intérprete de ‘Matemos las ganas’ ya tiene cuatro hijos de una relación previa con Sandra Barrios, de quien se divorció poco después de iniciar su romance con la artista. Los nombres de los niños son Luna, Sarah, Alan y Roy.

Parece que los pequeños se han acostumbrado a pasar tiempo con su padre y también con Jara, poco a poco han formado una familia y no han tenido problema al asegurar que su relación es muy buena, algo que muestran en sus redes sociales.

Debido al trato de la cantante con los hijos de su pareja, muchos le han preguntado si ella está interesada en convertirse en mamá en el futuro. Mientas que algunos lo cuestionan por completa curiosidad, otros le hacen comentarios y están interesados por el momento en el que se decidirá.

Ella normalmente evita esta pregunta o la responde de manera muy sencilla, sin embargo, ahora habló sin filtros sobre el tema, aunque no dejó claro cuál será su rol, sí especificó que le gustan mucho los niños y que se imagina teniéndolos.

“Oiga, ustedes sí que me preguntan este tipo de cosas”, inició y continuó diciendo entre risas que hay que esperar a lo que el destino tenga preparado, “si me imagino y me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo, me gustan muchísimo”.