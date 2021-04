“Nunca he estado metido en ningún clóset”, Karoll Márquez sobre su orientación sexual

En medio de una entrevista con ‘Diva Rebeca’, el particular personaje que se encarga de sacarle muchas verdades a famosos la farándula colombiana, el reconocido cantante Karoll Márquez se refirió por primera vez a varios detalles de su vida personal, pese a que aclaró que este es un tema que muy poco le gusta exponer ante la opinión publica.

Debido a esa vida reservada que trata de llevar el artista, son varias incógnitas que han surgido por parte de sus seguidores, una de ellas relacionada con su orientación sexual.

Luego de aclarar que se encuentra soltero, para entrar en detalle con el tema de su sexualidad, ‘Diva’ le recordó al cartagenero una entrevista en la que le preguntaron si él era gay , la cual no quiso responder y señaló que era una pregunta “obsoleta, morbosa y pasada de moda”, por lo que la presentadora le preguntó que porqué creía que todos querían sacarlo del ‘clóset’.

De inmediato, Karoll, aclaró que a él “no tienen que sacar de ningún lado” y que el hecho de que no se refiera s su vida personal, no quiere decir que oculte sus preferencias sexuales.

“Yo nunca he estado metido en ningún clóset, el hecho de que uno no hable de su vida personal no quiere decir que este metido en un clóset”, recalcó el artista.

Karol continúo señalando que se considera una persona ejemplar, por lo que “no necesita pedirle a nadie permiso de existir” y que no era culpa de él que las personas no logren percibir algo que es “muy obvio”.

"Soy una persona ejemplar, buen hijo, buen amigo, buen artista porque tengo que salir al mundo a pedirle permiso por existir (…) yo no tengo la culpa de que seas tan poco listo o tan poca lista de que no percibas la sensibilidad, para mí es muy obvio, pero la gente siempre quiere escuchar algo que les genera morbo”, indicó.