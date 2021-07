¿Nuevo amor?: Demi Lovato y Noah Cyrus fueron captadas tomadas de la mano

La reconocida cantante estadounidense Demi Lovato sorprendió a sus fanáticos tras ser fotografiada tomada de la mano junto a la hermana de Miley Cyrus , Noah Cyrus, mientras disfrutaban de un paseo en el parque de diversiones Six Flags en el estado de California.

Las artistas ya venían trabajando juntas a inicios de este año cuando estrenaron la exitosa canción ‘Easy’ que relata lo complicado que es irse de un lugar por muy fácil que parezca.

A esto se suman las especulaciones de sus fans de que Lovato y Cyrus estarían en una relación, pues hace unos meses la intérprete de ‘Dancing With The Devil’ reveló que es una persona no binaria, es decir, no se identifica con el pronombre “ella” sino con “ellos” y “ellas”.

Las artistas fueron captadas durante la fiesta de la premier de la película ‘Space Jam: A New Legacy', allí la cantante de 28 años lucía una camiseta de color fucsia, pantalones coloridos, tenis blancos y gorro negro combinado con una hermosa riñonera que resaltaba su estilo con el amarillo neón, mientas que Cyrus vestía un saco blanco, con un gorro azul y jeans con estampados.

Muy cerca y agarradas de la mano las artistas parecían escapar de los paparazis que las captaban en ese momento.

Demi Lovato y Noah Cyrus ayer en el estreno de 'Space Jam' en Six Flags Magic Mountain en Valencia, California. pic.twitter.com/yHLjAWEqPl — iDemirazziMediaMx (@iDMx_Media) June 30, 2021

La salida de las cantantes se da luego de su presentación en el YouTube 2021 Pride, donde lograron cantar por primera vez su canción ‘Easy’, donde Lovato expresó su agradecimiento a Noah Cyrus por acompañarla en esa noche.

Gracias @noahcyrus por cerrar la noche conmigo por @youtubecelebración del orgullo 2021. Estoy tan feliz de que finalmente pudimos cantar nuestra canción juntos #Easy Escribió Demi Lovato

Por su parte Cyrus respondió la publicación con un emotivo mensaje: “Gracias por invitarme. Fue perfecto y sin esfuerzo, nunca dejaré de asombrarme de ti”

Además, Noah Cyrus compartió en su cuenta de Instagram un video de aquella noche acompañado de un mensaje bastante especial para Demi Lovato.

“Orgullosa y honrada de haber interpretado ‘Easy’ para @youtubedel evento # pride2021 junto a@ddlovato y el @transchorusla. Demi, gracias por invitarme. Estoy tan orgulloso de ti y de quién eres”, escribió la artista.