Nueve años después de ganar La Voz Kids, Ivanna sigue equilibrando sus estudios con la música

Ivanna , ganadora de La Voz Kids 2014, se ha convertido en toda una mujer, pues han pasado nueve años desde que se presentó en el diamante del programa para interpretar el éxito musical 'If ain't got you' de Alicia Keys , convirtiéndose en una de las favoritas del público y llevándose posteriormente el premio mayor. En diálogo con Caracoltv.com, la artista no solo habló de cómo ha cambiado su vida durante todo este tiempo, sino que también presentó la canción que inaugura su primer álbum.



Quién fue la ganadora de La Voz Kids 2014

Luego de sorprender a Andrés Cepeda , Fanny Lu y Maluma con su indudable talento durante la Audición a Ciegas y en todo el programa, Ivanna se coronó como la favorita del público y logró ganar el concurso representado al equipo del cantante de música urbana.

"Yo fui la primera ganadora, la primera temporada y la más agradecida con el Canal Caracol y La Voz Kids por darle este espacio a los niños, a los jóvenes para compartir su música con Colombia (...) Ha sido la mejor experiencia de mi vida, me ha abierto todas las puertas de éxito y gracias a eso estoy componiendo música, estudiando y cada vez llegando a los corazones de muchas más personas", señaló.



¿Qué pasó con Ivanna de La Voz Kids?

La joven reveló que se ha dedicado no solo a cultivarse en el ámbito artístico, sino también en el profesional, por lo que no ha dudado en estudiar incluso hasta un tercer idioma.

"Fui a Berklee dos años, estuve estudiando música, composición y producción (...) Ahora estoy estudiando Comunicación Social, hago énfasis en Periodismo, mención en Publicidad, tercera lengua con francés y componiendo mi primer álbum que sale el próximo año", mencionó.



¿En qué proyectos está trabajando?

La santandereana está de lanzamiento con su canción 'Corazón de acero', la cuál le dará paso a su primer álbum. La joven reveló que está compuesta para aquellas personas que necesitan de una armadura para enfrentar cada uno de los obstáculos que se la van presentando en la vida de la mejor manera posible y siempre con la frente en alto.

