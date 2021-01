"No soy humilde, nunca lo he sido": Nacho estalla contra sus detractores

Nacho Mendoza está en el ojo del huracán por la fuerte respuesta que le envío a sus detractores a través de Instagram . La disputa comenzó cuando el artista publicó un video en el que aparecía en una reunión familiar, utilizando como plato un recipiente plástico diseñado para almacenar mantequilla. Algunos cibernautas rechazaron su post, argumentando que su humildad era falsa, incluso aseguraron que solo compartió las imágenes para ganar más fama al parecer una persona modesta.

El cantante no se quedó de brazos cruzados al ver los comentarios negativos que habían hecho sus 'haters', por el contrario, se tomó el tiempo de responderles y hacerles saber que ser humilde no es una de sus prioridades.

"No soy humilde, nunca lo he sido, jamás me he preocupado por serlo (...) Como en el plato que me da la gana porque tengo para comer en donde me da la gana", señaló el intérprete de 'La buena' en un comentario.

Las palabras del venezolano generaron polémica, pues también le deseó a quienes lo criticaron que encontraran en el 2021 una vida propia y para sorpresa de muchos se aventuró a prometerles una nueva publicación. "En estos días monto un video comiendo caviar en un plato de diamante", fue la expresión con la que el artista finalizó su contundente mensaje. El post que generó revuelo entre los navegantes de la red ya no aparece en el perfil de Nacho , pero las críticas continúan en aumento.

La cuenta de entretenimiento Rechismes dio a conocer el video y algunos internautas dieron su opinión sobre lo sucedido. "El que es humilde no lo presume lo refleja", "La humildad no se da cuando comes en un plato feo o en un pote de mantequilla, ser humilde es cuando ayudas al prójimo sin que nadie se entere", "Dios quiera algún día no se tenga que comer sus palabras", "Por Dios, qué vocabulario, por eso, no hay que seguir personas así", "Pero que extremadamente ridículo", fueron algunas de las reacciones.

Publicidad

Hace poco, el cantante compartió una foto, al parecer, tomada el mismo día que el video, pues lleva puesta la misma ropa y está junto a las mismas personas. "Esta foto es para decirles que el plato que publiqué hace días no era mío FELIJAÑO 2021", escribió en la descripción de la imagen; sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si hacía referencia a situación presentada con sus 'haters' o a una fotografía que posteó anteriormente, en la que exhibía un plato con comida saludable.