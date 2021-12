“No se la haría”: Aida Victoria opinó sobre la prueba de ADN que le piden a la hija de 'La Valdiri'

¡Apoyo entre famosas! La polémica de Andrea Valdiri por conocer la verdadera figura paterna de su pequeña hija, Ahdara, ha llevado a que diferentes usuarios hablen del tema con otras personalidades públicas. Aida Victoria no fue la excepción, a través de su cuenta de Instagram, la mujer dio respuesta a un usuario, en donde se lee su claro apoyo hacia la barranquillera al no querer realizarle una prueba de ADN a su bebé de casi 6 meses.

Usando una de las opciones de interacción de la red social, Aida fue muy directa con la respuesta, la cual fue interpretada de dos formas; sin embargo, la joven de 21 años supo cómo dar su punto de vista:

-Pregunta: “Si tú estuvieras en el lugar de 'La Valdiri', ¿le harías el ADN a tu hija?” cuestionó un internauta a la sección de la influencer: “echemos cuento un rato y pregúntame lo que quieras”.

-Respuesta de Merlano: “Me parece que lo correcto sería hacérsela, no me parece justo negarle la paternidad a Lowe, pero tú me estás preguntando por lo que yo haría, no lo que me parece correcto”, interrumpió un momento y continuó, “así que no voy a ser ‘morronga’ ni dármelas de correcta. Yo, Aida, estando en los zapatos de ella, NO se la haría”, finalizó.

Uno de los aspectos que causó gracia entre los seguidores de la hija de la abogada, fue que para dar su opinión a través de las ‘Instastories’ de su perfil personal, el cual ya cuenta con más de 2 millones de seguidores, Victoria usó una canción de drama que es viralmente conocida en plataformas como Twitter y TikTok, titulada ‘Not Me Drama’.

Por otro lado, Valdiri no se ha pronunciado al respecto sobre el "apoyo" que ha recibido de otras figuras públicas, haciendo referencia a que Aida Victoria no ha sido la única que ha expresado su descontento con la controversia entre su pequeña Adhara, Lowe León y Felipe Saruma, quien sería su actual pareja.