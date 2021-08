“No nos ofenda más”: Diva Jessurum expone y denuncia a usuaria “experta en matoneo”

Diva Jessurum envío un mensaje directo y reflexivo sobre las personas que se dedican a hacer matoneo en redes sociales, pues aseguró ser víctima de una usuaria que en repetidas ocasiones se encarga de dejarle comentarios e insultos respecto a su apariencia física, hecho que comete con otras personas.

"Aquí les presento otra experta en matoneo en redes. Su nombre es Amanda García. No publica foto en su perfil, quizás para que no sepan su identidad", fueron las palabras con las que la presentadora de Se Dice de Mí empezó su mensaje, acompañado de una foto en la que muestra el perfil de la usuaria.

Jessurum se despachó contra la internauta y se preguntó públicamente: "¿A cuenta de qué tenemos que soportar que una persona como @amandagarpo nos escriba insultándonos porque no le agrada nuestro físico?", pues comentó que con ella son 4 las personas a las que insistentemente esta mujer deja "comentarios desagradables".

Siguiendo con sus palabras dejó un mensaje bastante directo para esta mujer:

"Señora respete a los demás, construya, no destruya. Usted no se da cuenta el daño que hace en el corazón de los otros con sus palabras cargadas de odio y burla. No nos ofenda mas por favor", apuntó.

El perfil de la persona muestra a una mujer bastante familiar, por lo que Diva Jessurum le deseó que nunca ninguno de sus seres queridos se encuentren con comentarios dejados por personas como ella. Ante la denuncia pública, personajes como Lorena Meritano mostraron su apoyo a la presentadora y la preocupación que sienten debido al matoneo en redes sociales.