¡No le pasan los años! Avril Lavigne sorprende a sus seguidores con fotos en bikini

Avril Lavigne , famosa por canciones como 'Girlfriend' del álbum The Best Damn Thing y 'Complicated' del su trabajo discográfico Let Go, reapareció hace un par de semanas en redes sociales haciendo un TikTok junto a al famoso skater Tony Hawk. Además, la artista ha estado muy activa en su perfil de Instagram publicando imágenes de su día a día. Una de las fotografías que más llamó la atención fue una donde apareció con un traje de baño que dejó al descubierto su figura.

Su carrera musical sigue viento en popa, recientemente sacó una canción junto a Modern Sunshine, artista de rock alternativo, luego de algunos años retirada de la escena musical debido a la enfermedad de Lyme que padecía.

Lavigne se hizo viral porque posteó en Instagram un carrete de fotos en vestido de baño verde, dejando al descubierto su escultural figura en Malibú, Estados Unidos, con unas gafas en forma de corazón donde demuestra que los años no le pasan, pues sigue pareciendo la misma de hace dos décadas cuando empezó su carrera musical.

La publicación ya tiene más de 1 millón de likes, cerca de 21 mil comentarios en los cuales sus seguidores admiraron su belleza y aseguraron que "nunca envejece".

Esto ha hecho que sus fanáticos vuelvan a creer en las leyendas que rodean a la artista. Una de las decenas de teorías que hay en internet acerca de su vida es que Avril murió en el año 2003 y fue reemplazada por una actriz llamada Melissa Vandella, lo que sigue dando de qué hablar puesto que a la artista no se le notan los 36 años de edad que tiene en este momento.

Usuarios de Twitter también la volvieron tendencia al pedirle que revelara el secreto de la eterna juventud y afirmando que realmente "era una vampira" y esta era la razón de que no envejeciera.