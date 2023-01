Avril Lavigne y Chad Kroeger se quieren 'profundamente' pese a estar separados

Aunque la cantante Avril Lavigne (31) y su exmarido Chad Kroeger (41) se separaron el pasado septiembre tras dos años de matrimonio ambos siguen muy unidos tanto profesional como personalmente.

"Empezamos a trabajar juntos en el estudio, y continuamos haciéndolo, hemos mantenido nuestra amistad porque nos queremos profundamente. Es algo que queremos conservar porque es muy importante para nosotros", declaró Avril a Etalk.

La pareja acudió este domingo a los Juno Awards en Calgary (Canadá) después de que el cantante de Nickelback le pidiese a Lavigne que fuera su "cita" para la ocasión, al igual que hizo ella hace dos meses durante la fiesta de los Grammy de Clive Davis.

"Ella me preguntó si quería acompañarla a la fiesta de los Grammy y le dije que sí. Fue muy divertido, así que le pregunté si quería ser mi cita en los Juno Awards y ella aceptó. Estoy cansado de estar todo el día con los de la banda así que me he buscado un bombón para la ocasión", aseguró Chad.

Avril acudió a la gala para apoyar a su ex, cuyo grupo estaba nominado. "He venido con Chad porque Nickelback estaba nominado. Estoy aquí para apoyarle", admitió.

La cantante continúa intentando poner su vida en orden después de haber pasado cinco meses en cama a consecuencia de la enfermedad de Lyme.

"Me encuentro mucho mejor. Es agradable poder hacer cosas como venir a los Junos y aliviar mi regreso a la normalidad. Me siento agradecida por haber tenido a Chad y haber contado con su apoyo y el de mi familia el pasado año. Y por poder volver a recobrar mi vida", explicó Avril.

Sin embargo, el apoyo de la canadiense no fue suficiente para Nickelback, ya que el grupo Death From Above 1979 le arrebató el premio a Mejor Album Rock del Año con The Physical World.

Por: Bang Showbiz