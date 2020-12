¡No dejó nada a la imaginación! Carla Giraldo posó semidesnuda y fue elogiada en redes sociales

Carla Giraldo les subió la temperatura a las redes sociales luego de compartir una sensual y reveladora fotografía. No es la primera vez que la actriz aparece ligera de ropa en internet, pues en ocasiones anteriores posó con prendas muy delicadas y transparentes como medias de malla y lencería, pero su última publicación marcó la diferencia, ya que decidió despedirse de la ropa interior para darle vida a un sexi retrato que dejó a más de uno con la boca abierta.

En la fotografía se puede ver a la empresaria semidesnuda, dándole la espalda a la cámara y tomando con firmeza sus redondos glúteos. Con esta imponente aparición, la paisa no solo demostró que tiene una figura envidiable, sino que también dejó claro que no le afectan las críticas y los comentarios negativos. "Que cuánto me importa?, escribió en la descripción de la foto, que hasta el momento acumula más de 140.000 me gusta.

Las pronunciadas curvas de Carla Giraldo no pasaron desapercibidas en Instagram , muchos usuarios de la red llegaron a la publicación para halagarla, incluso, algunos aprovecharon la oportunidad para confesarle que la consideran su amor platónico. La instantánea de la actriz tuvo una acogida sorprendente, tanto así que los famosos no continuaron con su navegación en la plataforma sin antes dejar en el candente post un me gusta o un cariñoso comentario.

Suso 'el paspi', Elizabeth Loaiza , Mariana Gómez y Lorena Meritano fueron algunas de las figuras públicas que reaccionaron ante los encantos de la paisa. "Te pego un mordiscón, despacio... belleza", "¡No, no, no! me morí ... veo la luz el túnel", "Te amo. TÁPATE", escribieron en los comentarios.