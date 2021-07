"No aprecio que estén aquí": Justin Bieber enfrenta a fans que lo esperaban fuera de su casa

Nuevamente, Justin Bieber causa revuelo en las plataformas digitales por responder contundentemente a un grupo de seguidoras que le pedían un abrazo y algunas fotografías justo en frente de su residencia ubicada en Nueva York, Estados Unidos.

En la grabación se logra ver cuando el artista cruza la carretera acompañado de uno de sus escoltas y se encuentra con un pequeño grupo de fanáticas que esperan con sus celulares listos a que el joven las salude; sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando este, de manera educada, les respondió que estaban invadiendo su espacio de relajación.

“Hola Justin, ¿puedes abrazarme, por favor?”, fue el comentario que le hizo una adolescente, a lo que el intérprete de 'Sorry' respondió: “Te he oído, te he oído. Este es mi hogar, ¿sabes a lo que me refiero? Aquí es donde vivo y no aprecio que estén aquí. Pueden estar donde quieran, pero esta es mi casa. Ya sabes, al final de la noche cuando llegas a casa y quieres relajarte, este es mi sitio para hacer eso”.

Otras celebridades como Kendall y Kylie Jenner o Ariana Grande también han vivido este tipo de encuentros en sus propios hogares y también en los escenarios en los que se presentan debido al nivel de acogida que tienen por parte de la audiencia.

Diferentes internautas se tomaron las plataformas digitales para expresar qué piensan de lo ocurrido. Unos consideran que las jóvenes estaban efectivamente cruzando los límites y otros, por su parte, señalan que el músico fue un poco grosero.

"Es la casa de él para descansar, no fue grosero", "y tiene toda la razón, qué falta de respeto, tienen que aprender a admirar al artista y respetar a la persona", "no idolatren a nadie", "súper decente y con toda la razón", "por lo menos ya nos los escupe, los insulta o les pega en la cara", "con educación manifestó que quiere descansar", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.